Ввести сайт в индекс Яндекса

Сайт dvdrulit.ru полтора года назад вылетел из индекса Яндекса за продажу ссылок, осталась только главная страница. С того времени сайт перенес на платный хостинг со сменой адресов страниц. Это не помогло.

Нужно вернуть в выдачу Яндекса 60% или больше страниц сайта.