Настройка РК в Google Adwords.

Необходимо создать РК на Google Adwords.

Цель РК получить целевого подписчика максимум за 2$, и конверсию 40 человек в сутки.

По Google Adwords:

1. Создать аккаунт на Google Adwords с 3-мя доступами к аккаунту (email предоставим)

2. Аккаунт с возможностью оплаты РК webmoney.

3. Подключить аккаунт к Google Analytics и Оптимизатору

4. Настроить РК цель которой: получить целевого подписчика максимум за 2$, и конверсию 40 человек в сутки.

- Напишите, пожалуйста, что необходимо Вам сделать для достижения данной цели по шагам (по пунктам) ( для понимания того, что мы будем работать с Вами в одном направлении и не теряя времени друг друга)

- Напишите стоимость Вашего труда за данную работу.

Пишите Ваши шаги на почту: [email protected]

В теме письма указывайте: KP Google Adwords

С уважением, Лариса.