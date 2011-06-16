Настройка РК в Google Adwords.

Нужно качественно увеличить скорость загрузки сайта www.flowers-express.com.ua (Joomla 1.5.17). Сроки и стоимость работы?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать РК на Google Adwords.
Цель РК получить целевого подписчика максимум за 2$, и конверсию 40 человек в сутки.
По Google Adwords:
1. Создать аккаунт на Google Adwords с 3-мя доступами к аккаунту (email предоставим)
2. Аккаунт с возможностью оплаты РК webmoney.
3. Подключить аккаунт к Google Analytics и Оптимизатору
4. Настроить РК цель которой: получить целевого подписчика максимум за 2$, и конверсию 40 человек в сутки.
- Напишите, пожалуйста, что необходимо Вам сделать для достижения данной цели по шагам (по пунктам) ( для понимания того, что мы будем работать с Вами в одном направлении и не теряя времени друг друга)
- Напишите стоимость Вашего труда за данную работу.
Пишите Ваши шаги на почту: [email protected]
В теме письма указывайте: KP Google Adwords
С уважением, Лариса.
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