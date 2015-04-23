Диплом по геодезии

Нужно написать отчёт по практике Выполнение работ по рабочей профессии «ПОВАР». Вопросы прилагаются. Ответ на каждый вопрос на новой странице, всё расписать по подразделам. Ответы к таблице 3.2 в прикреплённом документе. Писать в ...