Договора для студии дизайна

Нужен юрист для разовой консультации по вопросу, связанному с вопросом ответственности за работу с секретной информацией. Укр. законодательство. Просьба писать только специалистам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются договора на продвижения сайтов, создания сайтов, изменения сайтов.
самое лучшее чтоб был один договор а приложения разные.
я ИП на упрощенной системе.
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