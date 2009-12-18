Договора для студии дизайна

Очень грамотный специалист, очень рад тому что выбрал именно Людмилу для решения задачи. В Юридических моментах я вообще не понимаю поэтому обьяснил на словах, и те были не очень.. Исполнитель сделал все грамотно, предложил решения(внесения в договор акта). В общем очень рад сотрудничеству и настоятельно рекомендую всем.