Нужна юр. консультация

$5
Юридические услугиЗавершен3 заявки225 просмотров
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Нужен юрист для разовой консультации по вопросу, связанному с вопросом ответственности за работу с секретной информацией. Укр. законодательство. Просьба писать только специалистам.

14 лет назад
vlad001
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
-Larks-
Леонид 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов(-2)
14 лет назад
$3
1 день
Человек оказал грамотную консультацию.
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