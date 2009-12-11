Диплом «Профессиональное обучение, автохозяйство»

$200
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки193 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется автор для написания дипломной работы по дисциплине «Профессиональное обучение (автомобили и автомобильное хозяйство)». Знание и опыт написания работ по предмету — обязательны.

Тема: Подготовка специалистов по обслуживанию и ремонту аккумуляторных батарей автотранспортного предприятия малого бизнеса

Объем: 70 стр.

Срок сдачи первой главы: 7-8 декабря

Общий срок сдачи: 10 января 2010

Цена: 6 000 р., по частям, без предоплаты

План и дополнительные материалы в наличии.

По результатам написания этих работ возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в области выполнения заданий такого рода.

Контактная информация:

ICQ #406194503

E-mail: [email protected], с пометкой в теме письма «Профессиональное обучение»

14 лет назад
Dmitry_Key
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
diplomzzz
Юлия 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
$200
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень хороший заказчик, грамотно ставит задачу, квалифицированно консультирует по вопросам работы, вовремя платит. Буду рада дальнейшему сотрудничеству
  • Похожие заказы

  • Диплом Управление соединениями, военная подготовка

    $135

    Требуется автор для написания дипломной работы по дисциплине Управление соединениями, Военная подготовка. Знание и опыт написания работ по предмету — обязательны. Дисциплина: Управление соединениями Область: Военная подготовка Тема: Методика приема курсовой задачи с обоснованием бальности оценки Объем: 70 ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Реферат по Правоохранительным органам

    ПРЕДМЕТ-Правоохранительные органы ТЕМА НА ВЫБОР -Прокуратура РФ,Нотариат РФ,Адвокатура РФ, и т.д. Жду предложений ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН Введение глава 1 1.1. 1.2. глава 2. 2.1. 2.2 2.3. Заключение Список литературы План можно модернизировать Объем 20 страниц ОРИГИНАЛЬНОСТЬ 90-100% Наличие сносок подстрочных с указанием страниц и свежей литературы обязательно2008-2009 строго и законы действубщие (10- источников-минимум) Шрифт ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Реферат по Истории Госуд-ва и Права зарубеж.стран

    Предмет- История Государства и Права зарубежных стран ТЕМА- Уголовно-процессуальное право по Каролине ВВедение 1. 2. 3. заключение список литературы План можно модернизировать Объем 20 страниц ОРИГИНАЛЬНОСТЬ 90-100% Наличие сносок подстрочных с указанием страниц и свежей литературы обязательно (10- источников-минимум) Шрифт 14, без авто пробелов и авто интервалов, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Реферат по Истории отечест. государства и права

    Предмет-История отечественного государства и права ТЕМА- Сословные реформы в России 18 век ВВедение 1. 2. 3. 4. заключение список литературы План можно модернизировать Объем 20 страниц ОРИГИНАЛЬНОСТЬ 90-100% Наличие сносок подстрочных с указанием страниц и свежей литературы обязательно (10- источников-минимум) Шрифт 14, без авто пробелов и авто ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Курсовая по строительной механике

    Нужно сделать две курсовых, по двум вариантам. Описание и данные в приложенном файле. В задании требуются чертежи на А1 - они не нужны, просто в работе нужные рисунки в виде чертежа. Объём: 25 стр. Срок: до 28.11. Условия выполнения ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Виртуальный стенд

    $250

    Нужно создать виртуальный стенд для моделирования компьютерной сети Предложения в личку, там и расскажу все тонкости работы, прототип имеется желательно Санкт-Петербург Сроки на выполнение работы очень сжаты

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Курсовая работа по агрометеорологии

    $80

    Требуется курсовая работа по агрометеорологии. Область на выбор. Состав: 1. расчёт ГТК + вывод 2. Графический анализ годового хода температуры воздуха и осадков. 3. Расчёт теплообеспеченности культур. 4. Общий вывод. Сроки 2-3 дня. Точность исполнения и срок в срок.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Курсовоая работа Социальная работа на производстве

    План курсовой работы Введение Глава 1. Основные направления социальной работы на производстве 1.1. Основные проблемы социальной защиты на производстве 1.2. Организация социальной защиты на производстве Глава 2. Организация социальной работы на ООО «Юнион» 2.1. Характеристика социальной защиты работников на ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад