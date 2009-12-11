Требуется автор для написания дипломной работы по дисциплине Управление соединениями, Военная подготовка. Знание и опыт написания работ по предмету — обязательны. Дисциплина: Управление соединениями Область: Военная подготовка Тема: Методика приема курсовой задачи с обоснованием бальности оценки Объем: 70 ...
Диплом «Профессиональное обучение, автохозяйство»
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Требуется автор для написания дипломной работы по дисциплине «Профессиональное обучение (автомобили и автомобильное хозяйство)». Знание и опыт написания работ по предмету — обязательны.
Тема: Подготовка специалистов по обслуживанию и ремонту аккумуляторных батарей автотранспортного предприятия малого бизнеса
Объем: 70 стр.
Срок сдачи первой главы: 7-8 декабря
Общий срок сдачи: 10 января 2010
Цена: 6 000 р., по частям, без предоплаты
План и дополнительные материалы в наличии.
По результатам написания этих работ возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в области выполнения заданий такого рода.
Контактная информация:
ICQ #406194503
E-mail: [email protected], с пометкой в теме письма «Профессиональное обучение»
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