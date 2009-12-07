Диплом Учет и аудит расчетов по ЕСС

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки193 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Учет и аудит расчетов по единому социальному страхованию работников ООО "Ярус"

Диплом

Теория есть, нужны 2 и 3 главы.

- данные любые

- срок: 30.11

Нужен план 2 и 3 главы.

Антиплагиат 70%.

14 лет назад
Leogorn
Леонид 
57 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
aksi1
Мария 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$135
2 дня
Выполнено в срок. Результатом доволен.
Надежный заказчик, с четкими требованиями и быстрой оплатой.