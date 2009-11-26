Реферат по истории России

$35
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен13 заявок305 просмотров
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Мне нужен реферат объёмом с типографский печатный лист (40 тыс. символов). Тем у меня двенадцать, на ваш выбор. Условия стандартны: должно быть семь-восемь источников, не более двух интернет-источников и нужно сослаться на одну-две статьи из исторических журналов (из списка ВАК) за последний год.

Основная просьба: прошу не компилировать реферат из засвеченных в сети.

Список тем вышлю выбранному кандидату.

Крайний срок выполнения работы - 29.11.2009.

14 лет назад
etisatis
Alex Demidov 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
yuriinew
Юрий 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$35
3 дня
Огромное спасибо Юрию за проделанную работу. Реферат выполнен качественно и в требуемый срок, дополнительных правок "под себя" делать не пришлось. Честно говоря, я зачитался, пока проверял ;) Если возникнет необходимость, обязательно обращусь снова.
Был рад сотрудничеству. На уровне