Срочно! Диплом по МВА!

Можно выбрать тему (управленческий учет или бюджетирование) и объект исследования, но работа должна быть написана на базе фактического материала. Выпускная квалификационная работа должна быть законченным исследованием, имеющим практическое прикладное ...
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Предмет: МВА-общий менеджмент
Вид работы: Диплом МВА
Тема: Построение филиальной сети страховой компании, в условиях
ограниченных ресурсов
Практическая часть: Нужна
Данные: Исполнителя
Название предприятия: ООО "Страховая компания "ИННОРУСГОРСТРАХ"
Вид деятельности предприятия: Страхование
Объем: 70-100
Шрифт 14
Состояние плана: утвержден
Срок 1 главы заказчику: 23.11.2009
Срок сдачи заказчику: 30.11.2009
% антиплагиат: 80
Примерный план, рекомендации и тд в приложении, методичку вышлю исполнителю.
Срочно нужна первая глава, так как подвел исполнитель - срок завтра утро!
Предложения только в проект.
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