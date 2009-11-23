Срочно! Диплом по МВА!

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Предмет: МВА-общий менеджмент

Вид работы: Диплом МВА

Тема: Построение филиальной сети страховой компании, в условиях

ограниченных ресурсов

Практическая часть: Нужна

Данные: Исполнителя

Название предприятия: ООО "Страховая компания "ИННОРУСГОРСТРАХ"

Вид деятельности предприятия: Страхование

Объем: 70-100

Шрифт 14

Состояние плана: утвержден

Срок 1 главы заказчику: 23.11.2009

Срок сдачи заказчику: 30.11.2009

% антиплагиат: 80

Примерный план, рекомендации и тд в приложении, методичку вышлю исполнителю.

Срочно нужна первая глава, так как подвел исполнитель - срок завтра утро!

Предложения только в проект.

14 лет назад
TheShark
Татьяна 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
17 отзывов