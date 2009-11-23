Диплом по праву срочный

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Тема диплома: Профилактика правонарушений среди осужденных (россия)

В дипломе должно быть 2 главы по 3 параграфа или 3 главы по 2 параграфа.

Примерный план скину выбранному автору.

Пишите реальный минимальный срок, за который можете сделать, а также цену в РУБЛЯХ.

14 лет назад
evge-uv
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад