Диплом по праву срочный

Тема диплома: Профилактика правонарушений среди осужденных (россия)

В дипломе должно быть 2 главы по 3 параграфа или 3 главы по 2 параграфа.

Примерный план скину выбранному автору.

Пишите реальный минимальный срок, за который можете сделать, а также цену в РУБЛЯХ.