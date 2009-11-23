Реферат философский

Тема диплома: Профилактика правонарушений среди осужденных (россия) В дипломе должно быть 2 главы по 3 параграфа или 3 главы по 2 параграфа. Примерный план скину выбранному автору. Пишите реальный минимальный срок, за который можете сделать, а также цену ...