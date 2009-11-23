Курсовая (менеджмент)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт8 заявок183 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требования в прикрепленном файле.

Укажите, пожалуйста, цену.

Предложения только в проект.

14 лет назад
rabotareferat
Сергей 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
181 отзыв(-2)
Выбранный исполнитель
mpetrenko
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$25
3 дня
Как всегда, отличные впечатления от сотрудничества: чёткое ТЗ, срок, постоянная связь.
  • Похожие заказы

  • Дипломная работа по веб-технологиям

    Тема - "Дослідження сучасних методів розробки користувацьких веб-застосуваннь з використанням клієнт-серверної технології AJAX" Основные разделы выпускной квалификационной работы: • Введение • Основная часть (2-3 главы, каждая из которых включает соответственно 3-4 параграфа) • Заключение • Список используемой литературы • Приложения Выпускная квалификационная ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Диплом по праву срочный

    Тема диплома: Профилактика правонарушений среди осужденных (россия) В дипломе должно быть 2 главы по 3 параграфа или 3 главы по 2 параграфа. Примерный план скину выбранному автору. Пишите реальный минимальный срок, за который можете сделать, а также цену ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Диплом МВА ООО "Компания Белый Медведь-97"

    Диплом МВА - Разработка предложений по усилению конкурентной способности ООО "Компания Белый Медведь-97" на рынке рыболовных принадлежностей Самарской области с целью роста доходности в современных условиях мирового кризиса. К утру 24.11.09 нужна анкета, опросник и вторая ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Срочно! Диплом по МВА!

    Предмет: МВА-общий менеджмент Вид работы: Диплом МВА Тема: Построение филиальной сети страховой компании, в условиях ограниченных ресурсов Практическая часть: Нужна Данные: Исполнителя Название предприятия: ООО "Страховая компания "ИННОРУСГОРСТРАХ" Вид деятельности предприятия: Страхование Объем: 70-100 ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Диплом Управленческий учет (или бюджетирование).

    Можно выбрать тему (управленческий учет или бюджетирование) и объект исследования, но работа должна быть написана на базе фактического материала. Выпускная квалификационная работа должна быть законченным исследованием, имеющим практическое прикладное ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • 2 дипломные работы по дисциплине «ИЗО»

    $235

    Требуется автор для написания дипломных работ по дисциплине «ИЗО». Знание и опыт написания работ по предмету — обязательны. Тема 1: Влияние художественной самодеятельности на развитие творческих способностей дошкольников Объем: 70 стр., 40 теория, 30 практика. Срок сдачи плана: ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад