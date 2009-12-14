Приватный проект для Ищенко Елена (helenira)

$170
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка168 просмотров
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Диплом + преддипломна практика по бухучету. Цена - 5000 р., срок: практика - 23.11, 1 глава диплома - 24.11, весь диплом - 03.12

Оплата по частям.

14 лет назад
Alex_30
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
helenira
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$170
10 дней
Елена оперативно и, главное, качественно выполнила сложную работу, оставив о сотрудничестве только приятное впечатления :) Спасибо!
Алексей - отличный заказчик и приятный в общении человек. Я очень рада нашему сотрудничеству и надеюсь на его продолжение.