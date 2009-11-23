Дипломная работа

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Тема работы: Электронные версии ставропольских печатных изданий: структурно-функциональные особенности

Срок сдачи до 10 декабря 2009г.

Объем работы в страницах 70

Список литературы не менее 75 наименований

14 лет назад
mar8392543
Мария 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
5 отзывов