Доработка курсовой (педагогика) и дипломная

Доработка курсовой (педагогика) и написание дипломной работы

Требуется доработка курсовой по этой теме и написание дипломной работы как продолжение этой курсовой.

Первоначальную редакцию работы и замечания вышлю выбранному специалисту.

Объем курсовой 30 страниц.

Объем диплома 50-60 страниц основного текста, не считая приложений и списка литературы.

Курсовая (скорректированная по замечаниям преподавателя) является 1-ой главой дипломной работы.

План диплома примерный вышлю выбранному специалисту. В дипломе обязательна практическая часть.

Срок сдачи курсовой и дипломной работы 30.11.11

Методические указания и все материалы вышлю выбранному специалисту на почту.

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 40 источников.(для диплома)

Объем работы 30 страниц (курсовая), 50-60 страниц(диплом).Приложения обязательны

Оригинальность работы 90% .

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.

В заявке указывайте Вашу цену, сроки, какой опыт работы по данной теме.