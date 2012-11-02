Доработка курсовой (педагогика) и дипломная

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен11 заявок370 просмотров
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Доработка курсовой (педагогика) и написание дипломной работы

Требуется доработка курсовой по этой теме и написание дипломной работы как продолжение этой курсовой.

Первоначальную редакцию работы и замечания вышлю выбранному специалисту.

Объем курсовой 30 страниц.

Объем диплома 50-60 страниц основного текста, не считая приложений и списка литературы.

Курсовая (скорректированная по замечаниям преподавателя) является 1-ой главой дипломной работы.

План диплома примерный вышлю выбранному специалисту. В дипломе обязательна практическая часть.

Срок сдачи курсовой и дипломной работы 30.11.11

Методические указания и все материалы вышлю выбранному специалисту на почту.

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 40 источников.(для диплома)

Объем работы 30 страниц (курсовая), 50-60 страниц(диплом).Приложения обязательны

Оригинальность работы 90% .

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.

В заявке указывайте Вашу цену, сроки, какой опыт работы по данной теме.

12 лет назад
Iskatel777
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Zum
55 летБеларусь
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$160
15 дней
Все было выполнено отлично, клиент сдал работы успешно! Наталья показала блестящие знания и большую выдержку и терпение при работе, так как в процессе выполнения работы пришлось несколько раз менять план по прихоти руководителя студента. Отличный специалист! Сотрудничеством с Натальей очень доволен и буду продолжать работу с ней! +10 баллов!!! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Очень нравится работать с Константином: всегда четкое задание, мгновенная оплата, корректное общение :) Спасибо!