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Доработка курсовой (педагогика) и дипломная
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Доработка курсовой (педагогика) и написание дипломной работы
Требуется доработка курсовой по этой теме и написание дипломной работы как продолжение этой курсовой.
Первоначальную редакцию работы и замечания вышлю выбранному специалисту.
Объем курсовой 30 страниц.
Объем диплома 50-60 страниц основного текста, не считая приложений и списка литературы.
Курсовая (скорректированная по замечаниям преподавателя) является 1-ой главой дипломной работы.
План диплома примерный вышлю выбранному специалисту. В дипломе обязательна практическая часть.
Срок сдачи курсовой и дипломной работы 30.11.11
Методические указания и все материалы вышлю выбранному специалисту на почту.
Введение, заключение, список литературы обязателен.
Список литературы не менее 40 источников.(для диплома)
Объем работы 30 страниц (курсовая), 50-60 страниц(диплом).Приложения обязательны
Оригинальность работы 90% .
Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.
В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.
Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.
Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.
Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.
В заявке указывайте Вашу цену, сроки, какой опыт работы по данной теме.
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