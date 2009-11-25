Реферат по педагогике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен18 заявок314 просмотров
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Реферат в форме эссе (творческая работа).

Объем - 1,5-2 листа.

Срок - 25 ноября.

14 лет назад
Zum
55 летБеларусь
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
professor1978
Ольга 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$10
1 день
За все время сотрудничества с Ольгой убедилась: это исполнитель, которому можно доверять :) Ни разу не подвела: ни по срокам, ни по качеству. Оля, еще раз спасибо за работу!
Наталья - прекрасный заказчик, с которым приятно работать. Спасибо!