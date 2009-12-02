Маркетинг

$10
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки133 просмотра
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Необходимо небольшое, довольно простое маркетинговое исследование реферативного характера для частной парикмахерской, расположенной в Украине (Харьков). Работа для 2 курса непрофильного отделения. Конкретный план не был дан, но у тех, кто делал подобное хоть раз, думаю, он уже в голове :). Оплата вмз по факту получения работы. Срок до конца недели.

Огромная просьба: оставляйте предложения только здесь.

14 лет назад
Vira
Инна 
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$10
3 дня
Спасибо за оперативную, хорошую работу. Успехов и удач!
Работать с Инной было легко и спокойно - четкое задание, постоянная связи и быстрая оплата. +100