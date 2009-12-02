Требуется выполнение несложной расчётной работы по теплотехнике по методичке.
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Необходимо небольшое, довольно простое маркетинговое исследование реферативного характера для частной парикмахерской, расположенной в Украине (Харьков). Работа для 2 курса непрофильного отделения. Конкретный план не был дан, но у тех, кто делал подобное хоть раз, думаю, он уже в голове :). Оплата вмз по факту получения работы. Срок до конца недели.
Огромная просьба: оставляйте предложения только здесь.
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