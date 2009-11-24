Курсовая работа по Web JavaScript, PHP, MySql

Мда, думал все нормально в прошлую пятницу 27.10.09 договорились.. значит помотом он сказал до понедельника ждал до вторник даже... потом на связь не воходил через аську он постоянно в инвиз меня поставил.. Только потратил мое время сказал бы нет вот и все Хорошо хоть предоплату не внес, просто уже был подобный случай