Курсовая работа по Web JavaScript, PHP, MySql

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Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки298 просмотров
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Требуется написать курсовую работу на тему:

Разработка Web-приложения с использованием JavaScript, PHP, MySql

"Каталог Автозапчастей"

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PHPJavascriptMySQL
14 лет назад
Raser
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
NightmareZ
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$50
7 дней
Мда, думал все нормально в прошлую пятницу 27.10.09 договорились.. значит помотом он сказал до понедельника ждал до вторник даже... потом на связь не воходил через аську он постоянно в инвиз меня поставил.. Только потратил мое время сказал бы нет вот и все Хорошо хоть предоплату не внес, просто уже был подобный случай