Диплом. Проектирование.

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Дипломная

предмет "проектирование"

тема "проект гостиницы класса 4 звезды на сто мест в городе брянск "

Объем – 80 страниц

срок – 10 декабря.

доп. материал.

files.mail.ru/SNMY26

требуется исполнитель и цена

14 лет назад
Tcima
Ирина 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
7 отзывов(-3)