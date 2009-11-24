Диплом. Проектирование.

Доработка курсовой (педагогика) и написание дипломной работы Требуется доработка курсовой по этой теме и написание дипломной работы как продолжение этой курсовой. Первоначальную редакцию работы и замечания вышлю выбранному специалисту. Объем курсовой 30 страниц. Объем диплома ...
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Дипломная
предмет "проектирование"
тема "проект гостиницы класса 4 звезды на сто мест в городе брянск "
Объем – 80 страниц
срок – 10 декабря.
доп. материал.
требуется исполнитель и цена
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