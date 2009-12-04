Курсовая по управлению денежными потоками

Доработка курсовой (педагогика) и написание дипломной работы Требуется доработка курсовой по этой теме и написание дипломной работы как продолжение этой курсовой. Первоначальную редакцию работы и замечания вышлю выбранному специалисту. Объем курсовой 30 страниц. Объем диплома ...
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Тема: Оптимизация среднего остатка денежных активов и платежного оборота предприятий, предоставляющих услуги мобильной связи.
Требования:
Тема из методички 22 (соответственно практический вопрос 22.1). Основной учебник - И. А. Бланк, "Управление денежными потоками". Название теоретической части взято оттуда. Теория в основном опирается на этот учебник (указать в списке литературы). По практике нужно описать отрасль в целом и взять 3 ключевых предприятия отрасли (для рынка сотовой связи это МТС, Вымпелком и еще какая-нибудь компания, т.к. одна из крупнейших компаний Мегафон по организационной форме является ЗАО и публичную отчетность не предоставляет). Необходимо выполнить все пункты практической части для каждого предприятия, а потом сделать общие выводы по оптимальному уровню остатка денежных активов и платежного оборота для всей отрасли (на основании исследованных трех предприятий). Отчетность по предприятиям желательно брать по одному стандарту.
Задание приложил.
Срок: 4-5 дней.
Объём: 20 стр.
Условия выполнения работы:
- оплата по факту готовности;
- нужен будет от вас черновик (начала работы) в первые сутки после того, как отдам вам работу;
- если у вас есть положительные отзывы, то черновик не нужен.
Л203
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