Диплом "Проект нового причального фронта"

Доработка курсовой (педагогика) и написание дипломной работы Требуется доработка курсовой по этой теме и написание дипломной работы как продолжение этой курсовой. Первоначальную редакцию работы и замечания вышлю выбранному специалисту. Объем курсовой 30 страниц. Объем диплома ...
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Дипломный проект на тему "Проект нового причального фронта"
пояснительная записка 120-150 листов, 12 листов чертежей формата А-0.
В дипломном проекте должны быть разделы:
-Общая характеристика порта высоцк
-естественные условия порта высоцк
-варианты строительства причалов (больверк, заанкерованный больверк с загруженной каменной призмой, экранированный больверк) с чертежами вариантов и экономическими характеристиками
- расчет основых элеентов принятого варианта (больверк с чертежами)
- производство гидротехнических работ (с чертежами)
- охрана труда и окружающей среды
- экологическая безопасность
- разработка схем механизации по перегрузке угля ( с чертежами)
- архитектурно строительствая часть ( пром здание с чертежами)
в данном разделе должно быть:
-исходные данные по причалу ( уровни воды, класс капитальности сооружения, значения категории нагрузок, еотехнические характеристики грунтов, отметка ТП, отметка дна, глубина проектная, расчетное судно с характеристиками)
- графоаналитический расчет стенки (пофиль стенки, анкерная реакция, глбина забивки)
- нагрузки на причал (категории, значение, расположение)
- расчет анкерных тяг ( рядовые, тумбовые)
- подбор швартовых тумб
- расчет анкерной стенки (графоаналитический)
- подбор отбойного устройства
- устойчивость по круглоцилиндрической поверхности скольжения
Должны быть все чертежи для данного раздела - минимум 2 листа. Примерный объем данного раздела 35-45 листов
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