Диплом "Проект нового причального фронта"

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Дипломный проект на тему "Проект нового причального фронта"

пояснительная записка 120-150 листов, 12 листов чертежей формата А-0.

В дипломном проекте должны быть разделы:

-Общая характеристика порта высоцк

-естественные условия порта высоцк

-варианты строительства причалов (больверк, заанкерованный больверк с загруженной каменной призмой, экранированный больверк) с чертежами вариантов и экономическими характеристиками

- расчет основых элеентов принятого варианта (больверк с чертежами)

- производство гидротехнических работ (с чертежами)

- охрана труда и окружающей среды

- экологическая безопасность

- разработка схем механизации по перегрузке угля ( с чертежами)

- архитектурно строительствая часть ( пром здание с чертежами)

в данном разделе должно быть:

-исходные данные по причалу ( уровни воды, класс капитальности сооружения, значения категории нагрузок, еотехнические характеристики грунтов, отметка ТП, отметка дна, глубина проектная, расчетное судно с характеристиками)

- графоаналитический расчет стенки (пофиль стенки, анкерная реакция, глбина забивки)

- нагрузки на причал (категории, значение, расположение)

- расчет анкерных тяг ( рядовые, тумбовые)

- подбор швартовых тумб

- расчет анкерной стенки (графоаналитический)

- подбор отбойного устройства

- устойчивость по круглоцилиндрической поверхности скольжения

Должны быть все чертежи для данного раздела - минимум 2 листа. Примерный объем данного раздела 35-45 листов

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14 лет назад
Tcima
Ирина 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
7 отзывов(-3)