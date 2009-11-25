Реферат по международному экологическому прову.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен7 заявок212 просмотров
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Реферат

тема: " Принцип недопустимости нанесения трансграничного ущерба: генезис и юридическое содержание"

Требования к оформлению: объем – 26-30 страниц текста, шрифт – 12, межстрочный интервал – 1,5

Срок: до 26 ноября (четверг)

14 лет назад
pepper11
Павел 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
max-bat1985
Максим 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
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