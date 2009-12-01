Рефераты

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен11 заявок272 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен исполнитель на первую тему, вторая и третья уже заняты.

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Нужны 3 реферата по 10 страниц каждый на украинском языке. Уникальность от 70%

Срок на все - неделя.

Возможно, выберу нескольких исполнителей.

Прошу сразу указывать цены.

14 лет назад
helendov
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранные исполнители
izya13
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
20 отзывов
14 лет назад
$5
3 дня
Впечатление от работы с Ириной осталось самое хорошее. Работа была выполнено грамотно и в срок, учтены мои требования по уникальности, что для меня немаловажно. Успехов огромных и мое почтение профессионализму!
Полностью довольна сотрудничеством и думаю будем еще работать. Ставлю 10+
elena-ez
Елена 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
$20
7 дней
Елена - профессионально работает: быстро справилась с написанием 2-х рефератов, учла все мои пожелания, освоила новую программу и не злилась на меня из-за моей требовательности и поправок). Ценю профессионализм и грамотность!
Отличный человек и заказчик! Спасибо за опыт )))