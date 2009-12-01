Тема - Современные оригинальные формы самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой 1. Введение. 2. Характеристика двух или трех, форм самостоятельных занятий. 3. Дозирование физической нагрузки при самостоятельных занятиях с учетом пола, состояния здоровья. 4. Принципы организации самостоятельных занятий. Объем 13-15 страниц Шрифт ...
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