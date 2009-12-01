Приватный проект для mak6360

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка182 просмотра
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Нужно еще 3 курсовых проекта по механике, задание тоже самое, только другие варианты.

14 лет назад
RuS73
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
mak6360
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$90
5 дней
Качественно и быстро сделал курсовую работу + отличная цена ,оч доволен ,спс ему ))))) Все сделано качественно и вовремя! Сделанной работой очень доволен рад что наткнулся на его объявление! Спасиб! :) Огромное спасибо за выполненную курсовую, остался очень доволен )))))))))
Очень доволен дальнейшим сотрудничеством с Русланом, оплата как и всегда по факту выполнения работы.