Диплом по авиастроению

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Предмет: АТОиРЛА

Диплом

Тема: Совершенствование процесса текущего ремонта шасси самолета ЯК-42 в условиях аэропорта Домодедово

Объем: 100 листов

Срок: 20 января 2010

Пожелания:

Сдача работы постепенно.

1)Собрать статистические данные по неисправностям шасси ЯК-42.

2)Общий вид самолета с выпущенными шасси или отдельно переднюю стойку,на втором листе основная стойка по узлам подвески.

3)Технологический процесс текущего ремонта шасси.

4)Доработка домкрата ЯК-42 для замены колес.

5)Чертеж установки для замены резины. Стационарная или передвижная.

6)Применение неразрушающего метода контроля для проверки шасси и колес ЯК-42.

7)Смазки шасси.

8)Универсальный передвижной стенд для отработки шасси.

Так же есть вопросы по безопасности полетов, экологии, экономике.

14 лет назад
veseliyliveno4ek
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад