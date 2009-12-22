Предпринимательские риски

Необходимо написать два эссе по философии. 1) тема: "У какого философа я бы хотел учиться"- 3-4 стр. 2) тема: "Как связана моя профессия с философией?" (Я менеджер - экономист, антикризисное управление на предприятии)-3-4 стр. интересует сроки и ...
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