Предпринимательские риски

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен6 заявок157 просмотров
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Реферат на любую тему из предложенного списка. Обычный простой реферат на 15-20 страниц

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14 лет назад
DashaSh
35 летАрмения
17 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
professor1978
Ольга 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$15
2 дня
Ольга отлично справилась с работой, я очень довольна. Качественно и оперативно.
Рекомендую заказчика как надежного и порядочного. Спасибо за сотрудничество!