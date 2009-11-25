Дипломная работа

Нужно написать курсовую по Уголовному праву на тему "Классификация преступлений". Срочно. Поэтапно - т.е. сначала делаете набросок оглавлени, я показываю преподу - если одобряет то делаем дальше, если нет, то переделываем и т.д Оплата также поэтапная. Пишите ...