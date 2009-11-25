Дипломная работа

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Предмет: АТОиРЛА

Тема: Совершенствование процесса текущего ремонта шасси самолета ЯК-42 в

условиях аэропорта Домодедово

Тип: diplom

Объем: 100 листов

Срок: 20 января

Пожелания:

Сдача работы постепенно.

1)Собрать статистические данные по неисправностям шасси ЯК-42.

2)Общий вид самолета с выпущенными шасси или отдельно переднюю стойку,на

втором листе основная стойка по узлам подвески.

3)Технологический процесс текущего ремонта шасси.

4)Доработка домкрата ЯК-42 для замены колес.

5)Чертеж установки для замены резины. Стационарная или передвижная.

6)Применение неразрушающего метода контроля для проверки шасси и колес

ЯК-42.

7)Смазки шасси.

8)Универсальный передвижной стенд для отработки шасси.

ХОЧУ УСЛЫШАТЬ ВАШИ ЦЕНЫ.

14 лет назад
Ykola
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад