Реферат по истории

$5
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки239 просмотров
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Нужно написать реферат по истории на тему: "Доля Західної України в 1938-1939 рр."

P.S. На украинском языке. 2-3 страници.

14 лет назад
Forbik
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Sashkis
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$5
1 день
Работой доволен!
Как обычно довольный заказчиком.Спасибо за сотрудничество.