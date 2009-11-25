Срочно!Две главы к курсов по управленческому учету

Когда пришло время сдавать работу госпожа Мария сказала, что работу ее исполнитель выполнить отказался и она неготова. В итоге я потерял время и работу пришлось делать по тройной цене из за срочности. Кроме того считаю, что акция на их сайте "Если кто то делает дешево, мы сделаем дешевле" - ерунда, так как эту работу они согласились делать за одну стоимость, а когда я предложил, через день, сделать дополнительно такую же по теме и по требованиям, они назначили цену на 60% больше... Впечатление крайне отрицательное. Причем здесь моральный ущерб??? Компенсация за потраченое время была бы уместна, так как теперь мне пришлоь искать нового исполнителя и за срочность ему платить в три раза больше! несчитая проблем в институте за просрочку курсовой по вашей вине госпожа многоуважаемая Мария! И в суд я думаю тоже можно обратиться. И по поводу акции - тогда назовите её "Если найдете дешевле, мы подумаем за сколько сможем сделать эту работу!"