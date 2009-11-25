Информационные технологии

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок211 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Несколько предметов, есть лекции и примеры работ.

Обязателен опыт исполнителя и крайне желательно образование по тематике.

Нужна хорошая теоретическая подковка, знание всех основных программных средств (Bpwin, Erwin, Rational Rose, Visio, Project Expert и т.д.

По итогам заданий, лучшему исполнителю будет заказан диплом.

14 лет назад
afran
Роман 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад