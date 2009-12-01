Необходимо выполнить курсовую работу

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен5 заявок279 просмотров
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Необходимо выполнить курсовую работу по предмету: Антикризисное управление несостоятельным предприятием

Тема: Анализ системы антикризисного управления предприятий и организаций на примере предприятия.

Работа должна быть написана на примере конкретного предприятия которое находится в кризисном состоянии!!!

Требования: шрифт Times14, интервал 1,5, объем 25-30 стр.

оригинальность не менее 80%. В работе обязательно должно быть введение в котором должно быть написано актуальность работы, объект, предмет, задачи цели, заключение, список литературы, сноски

Оплата работы после ее проверки!!!

Срок выполнения: 27.11.2009 до 15.00

Жду предложений по цене!!!

14 лет назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
irinka2009
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня
Ирина, прекрасно выполнила работу. Работа была выполнена точно в срок согласно всем требованиям. Всем рекомендую Ирину, как профессионального исполнителя.
Было очень приятно работать с Арсением. Четкие требования, своевременная оплата. Рекомендую!