Необходимо выполнить курсовую работу по предмету: Антикризисное управление несостоятельным предприятием

Тема: Анализ системы антикризисного управления предприятий и организаций на примере предприятия.

Работа должна быть написана на примере конкретного предприятия которое находится в кризисном состоянии!!!

Требования: шрифт Times14, интервал 1,5, объем 25-30 стр.

оригинальность не менее 80%. В работе обязательно должно быть введение в котором должно быть написано актуальность работы, объект, предмет, задачи цели, заключение, список литературы, сноски

Оплата работы после ее проверки!!!

Срок выполнения: 27.11.2009 до 15.00

Жду предложений по цене!!!