План во вложении. Документы по предприятию предоставлю исполнителю. Сделать нужно за день, максимум два.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить курсовую работу по предмету: Антикризисное управление несостоятельным предприятием
Тема: Анализ системы антикризисного управления предприятий и организаций на примере предприятия.
Работа должна быть написана на примере конкретного предприятия которое находится в кризисном состоянии!!!
Требования: шрифт Times14, интервал 1,5, объем 25-30 стр.
оригинальность не менее 80%. В работе обязательно должно быть введение в котором должно быть написано актуальность работы, объект, предмет, задачи цели, заключение, список литературы, сноски
Оплата работы после ее проверки!!!
Срок выполнения: 27.11.2009 до 15.00
Жду предложений по цене!!!
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