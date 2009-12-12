Курсовая по проектированию информационных систем

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Тема "ИС учета лекарственных препаратов в городе "

Объем - страниц 25; все зависит от программы.

Сроки - до 10 декабря

14 лет назад
pepper11
Павел 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранные исполнители
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$40
2 дня
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dorekv
37 летКипр
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$50
7 дней