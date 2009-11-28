- необходимо раскрыть тему, используя материалы из статей, предложенных для каждой темы

- пересказ или перевод статьи не является рефератом

- 8 страниц, TNR, 12 шрифт, 1,5 интервал

оригинальность 100%

можете выбрать одну из этих двух тем, статьи прилагаю

14. Теория фирмы: сравнение подхода Коуза с подходом Алчиана и Демсеца (по двум статьям)

Статьи:

1. Коуз Р. Природа фирмы / Коуз Р. Фирма, рынок, право: Пер. с англ.: M.: Новое издательство, 2007(б). С. 36-57.

2. Алчиан А., Демсец Х. Производство, информационные издержки и экономическая организация //Истоки. М.: ГУ-ВШЭ. 2004. С. 166-207.

15. Нелегитимность собственности: причины, последствия и способы преодоления

Статья:

Капелюшников Р. Собственность без легитимности.// Вопросы экономики. 2008. N 3. С. 85-105.

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срок 29.11.09 выбреу по меньшей ст-ти указывайте цену