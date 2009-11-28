Нелегитимность собственности: причины, последствия

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- необходимо раскрыть тему, используя материалы из статей, предложенных для каждой темы

 

- пересказ или перевод статьи не является рефератом

 

- 8 страниц, TNR, 12 шрифт, 1,5 интервал 

оригинальность 100%

можете выбрать одну из этих двух тем, статьи прилагаю

14. Теория фирмы: сравнение подхода Коуза с подходом Алчиана и Демсеца (по двум статьям)

Статьи:

1. Коуз Р. Природа фирмы / Коуз Р. Фирма, рынок, право: Пер. с англ.: M.: Новое издательство, 2007(б). С. 36-57.

2. Алчиан А., Демсец Х. Производство, информационные издержки и экономическая организация //Истоки. М.: ГУ-ВШЭ. 2004. С. 166-207.

15. Нелегитимность собственности: причины, последствия и способы преодоления

Статья:

Капелюшников Р. Собственность без легитимности.// Вопросы экономики. 2008. N 3. С. 85-105.

Оригинальность не менее 80% ( проверка на antiplagiat.ru) правила оформления вышлю исполнителю

срок 29.11.09 выбреу по меньшей ст-ти указывайте цену

14 лет назад
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранные исполнители
mariavista
Мария 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
1 отзыв(-1)
14 лет назад
$15
2 дня
Выбрали исполнителем, сообщение об отдаче заказа прочитала, никаких комментов не оставила. Сегодня отказалась по причине появления множества дел. Предложили продлить срок, отказалась. Не ответственна. Не советую работать с данным фрилансером. Выкладываю переписку. Фрилансер не только не ответственна, но еще и выражается не цензурно в дарес работодателя. sussy | вчера в 18:00 Здравствуйте. Работа Ваша. Пожалуйста приступайте. Файл как оформлять прикрепляю к заказу. Сноски подстраничные. Работа с проекта www.s-s-v.ru Там у нас много работ. Будем рады Вас видеть в рядах своих авторов. Зарегистрироваться можно в разделе ВАКАНСИИ, там же указаны принципы работы. И напишите мне кошелек Вебмани или Яндекс, чтобы после того как напишите могли сделать оплату. Жду ответ. 27.11.09 вышлите пожалуйста 50% на [email protected] в теме письма - тема работы sussy | сегодня в 14:37 Отпишитесь что приступили к проекту mariavista | сегодня в 14:52 Прошу прощение,вчера не было возможности прочитать Ваше сообщение.Вынуждена отказаться,так как сроки поджимают.Сегодня не успею. **Сообщение было помечено как прочтенное, фрилансер просто написала отговорку.** sussy | сегодня в 14:52 Когда сможете сдать? sussy | сегодня в 14:55 Срок можете выслать до 29.11.09 50% пораньше самое главное mariavista | сегодня в 15:06 Нет,не успею.Просто не хочу Вас подводить,сегодня-завтра образовалось очень много дел по основной работе.Если будет что-то еще, - пишите. sussy | сегодня в 15:07 Придется ставить Вам отриц отзыв. Нельзя так поступать. mariavista | сегодня в 15:16 Как поступать?Если я Вам в привате не отписалась,что возьму на себя эту работу,значит и обязательств никаких на себя не брала.Публикуется очень много проектов и очень много фрилансеров отвечают. sussy | сегодня в 15:17 Не вижу смысла в продолжении общения с Вами. С Вами работать больше не будем mariavista | сегодня в 15:18 Ну и идите на хуй! **Очень адекватное поведение. Советую подумать, прежде чем начать работать с данным исполнителем.**
dorekv
37 летКипр
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$10
2 дня
Работа выполнена четко по ТЗ. Все устроило. Будем сотрудничать дальше. Мария Станиславовна, директор Компании Школьник-Студент-Выпускник
В целом, неплохой заказчик. Регламентированные требования к оформлению, четкая постановка задачи. Но.. нет предела совершенству.