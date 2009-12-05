Курсовая по спорту

Тема " Проведение кубка Мира по латиноамериканским танцам в кремле 2009"

25 листов текста, + приложения

на пятерку

Само содержание стандартное.

В конце введения написать - Курсовая работа состоит из (столько-то

глав) минимум 2), списка литературы и приложений

примерно в 1 главе: теория биография спорта , соревнований и так далее

в 2 главе турнирная таблица, календарн план, работа с тех партнёрами,

генеральное спонсорство, реклама, кол-во баннеров, сравнение с прошлыми

годами, призовой фонд, и так далее

Заключение список литературы, учебное пособие печатн издание)))

Если хорошо напишете - закажу дипломную

Цена: 600 руб.

Срок сдачи: 1.12.09, 10.00 утра по Москве