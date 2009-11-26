Педагогика Тема не определена. Надо выбрать из списка: 1. Методика использования в дистанционном обучении учебно-методических комплексов. 2. Методические аспекты использования электронной библиотеки. 3. Организация и проведение установочной сессии в системе ДО. 4. Организация и проведение экзаменационной сессии в системе ДО. 5. Особенности методической работы в системе ...
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Нужно написать эссе на английском языке на тему СВОТ-анализ.структура:введение,основная часть,заключение.объем 5-7 стр,шрифт 14,1,5 интервал.срок до 6 декабря.
Цену в рублях. Только в проекте исполнителя выберу сам.
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