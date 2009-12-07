Диплом по педагогике

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Педагогика
Тема не определена. Надо выбрать из списка:
1. Методика использования в дистанционном обучении учебно-методических комплексов.
2. Методические аспекты использования электронной библиотеки.
3. Организация и проведение установочной сессии в системе ДО.
4. Организация и проведение экзаменационной сессии в системе ДО.
5. Особенности методической работы в системе дистанционного обучения.
6. Особенности организации электронного консультирования в системе дистанционного обучения.
7. Особенности планирования учебного процесса в условиях НИОС и применения ДОТ.
8. Предназначение, виды и структура электронных учебно-методических комплексов в условиях НИОС.
9. Принципы организации и планирования учебного процесса филиала в условиях применения ДОТ.
10. Проблемы сочетания традиционных и дистанционных технологий в обучении.
11. Тестирование как элемент дидактического процесса с применением ДОТ.
12. Технологические и дидактические требования к качеству тестовых заданий.
13. Технология разработки электронных дидактических средств (электронных учебников, слайд и видео-лекций, компьютерных обучающих программ).
14. Характеристика нормативных документов по организации учебной работы вуза.
15. Электронный тестовый контроль в системе дистанционного обучения.
Срок ~ 8 декабря
Прошу тему и план.
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