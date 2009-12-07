Диплом по педагогике

Педагогика

Тема не определена. Надо выбрать из списка:

1. Методика использования в дистанционном обучении учебно-методических комплексов.

2. Методические аспекты использования электронной библиотеки.

3. Организация и проведение установочной сессии в системе ДО.

4. Организация и проведение экзаменационной сессии в системе ДО.

5. Особенности методической работы в системе дистанционного обучения.

6. Особенности организации электронного консультирования в системе дистанционного обучения.

7. Особенности планирования учебного процесса в условиях НИОС и применения ДОТ.

8. Предназначение, виды и структура электронных учебно-методических комплексов в условиях НИОС.

9. Принципы организации и планирования учебного процесса филиала в условиях применения ДОТ.

10. Проблемы сочетания традиционных и дистанционных технологий в обучении.

11. Тестирование как элемент дидактического процесса с применением ДОТ.

12. Технологические и дидактические требования к качеству тестовых заданий.

13. Технология разработки электронных дидактических средств (электронных учебников, слайд и видео-лекций, компьютерных обучающих программ).

14. Характеристика нормативных документов по организации учебной работы вуза.

15. Электронный тестовый контроль в системе дистанционного обучения.

Срок ~ 8 декабря

Прошу тему и план.