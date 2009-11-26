Колориметрические системы

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ВУЗ-киевская национальная авиационная академия, заочное отделение

Тема: колориметричні системи

Объем: 30 стр.

Работа на украинском языке

Методички нет. Работа для заочного отделения.

по этому курсу порекомендовали книгу Петров Молочков "Компьютерная графика». учебник для вузов

Срок: указать возможный

14 лет назад
juliaslv
Юлия Слв 
48 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
byrish
Борис 
58 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$50
7 дней
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