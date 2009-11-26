Автоматизированные системы обработки информации

$300
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок182 просмотра
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Необходимо выполнить дипломный проект.

Тема: "Аппаратно-программный комплекс регистрации и распознавания речевых

сигналов для цифр телефонного номера".

Информация о требованиях к работе, задание на проект, а также другая информация имеются.

Срок сдачи: конец декабря

14 лет назад
Rodis
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
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