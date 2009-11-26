Маркетинговый план

$35
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки170 просмотров
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Здравствуйте.

Требуется написать маркетинговый план на основе образца.

Вам нужно выбрать другую фирму с другим видом деятельности и написать маркетинговый план.

В итоге я должен получить грамотную работу с точки зрения маркетинга. Реальность фактов, касательно выбранной Вами фирмы, можно искажать. Т.е. они могу не соответствовать действительности.

В заявке жду:

1. Стоимость выполнения работы.

2. Срок.

3. Примеры похожих работ (ссылки на все портфолио мне не нужны).

4. Аська.

5. Почта.

14 лет назад
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Сергей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
65 отзывов
Выбранный исполнитель
elill
40 летАвстрия
15 лет в сервисе
Был
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