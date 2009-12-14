Измеритель температуры (1574)

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14 лет назад
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
asaault
Феликс 
41 годБеларусь
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва(-1)
14 лет назад
$20
6 дней
Приятно работать. Все в срок. Мария Станиславовна, директор Компании Школьник-Студент-Выпускник.
Заказчик отличный. Лишними вопросами не засыпала и не мешала работать. Все данные предоставила вовремя и в полном объеме. Оплата своевременная.
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