Теория многокомпонентной фильтрации

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка110 просмотров
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Необходимо написать реферат

План:

Введение

1. Двухфазное течение в пористых средах. Водонасыщенность. Пропитка и дренирование, капилярное давление.

2. Стабилизированная зона.

3. Влияние активной примеси на фронт вытеснения

Заключение

Список лит-ры

Срок 28.11.09

отдам предпочтение исполнителю с низкой стоимостью

Кол-во стр не ограничено, главное раскрытие темы работы.

14 лет назад
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
njuta
Анна 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$11
2 дня
Рекомендую как ответственного исполнителя. Работа выслана в срок. Все отлично. Мария Станиславовна, директор Компании Школьник-Студент-Выпускник
Ставлю 10 баллов. Заказчик ответственный, рекомендую к сотрудничеству.