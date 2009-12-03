Реферат по русскому языку

Тема "Сложноподчиненные предложения на страницах военных СМИ"

Аналитический реферат-обзор, состоящий из двух частей: фактического материала о сложноподчиненном предложении (варианты их классификации от различных лингвистических школ, а вовсе прекрасно будет, если Вы определите то из направлений, которое, вроде как, мне предпочтительнее и объясните причину выбора) и второй части - анализа газетного материала, именно военного издания, на предмет частоты и иных специфических особенностей использования СПП в нем. Увенчать работу должно небольшое аналитическое открытие.