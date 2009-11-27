Реферат Фотография

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт15 заявок232 просмотра
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Фотография и фотографирование. Оптическая проекция. Основные принципы и технология аналоговой фотографии.

Основные принципы цифровой фотографии

10-12стр.

12шрифт Times New Roman

Срок 2дня.

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14 лет назад
Donsez
Максим 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
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altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$25
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solla
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$35
2 дня
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