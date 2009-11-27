Реферат Фотография

Тема "Сложноподчиненные предложения на страницах военных СМИ" Аналитический реферат-обзор, состоящий из двух частей: фактического материала о сложноподчиненном предложении (варианты их классификации от различных лингвистических школ, а вовсе прекрасно будет, если Вы определите то из направлений, которое, ...