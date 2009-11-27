Реферат Фотография

Нужен реферат Медициское обеспечение вооруженных сил США Размер 10-12 стр. 12шрифт Times New Roman Срок неделя. Ваши цены и e-mail жду.
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Фотография и фотографирование. Оптическая проекция. Основные принципы и технология аналоговой фотографии.
Основные принципы цифровой фотографии
10-12стр.
12шрифт Times New Roman
Срок 2дня.
Ваши цены, e-mail.
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