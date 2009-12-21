Глава диплома о налогах срочно

На сообщения по оплате заказчик отвечала ждите, будет. Гарантия 200%. И что в результате? Мы оплатили работу автору, а нами оплата по заказу не получена. То есть мы работали в убыток, что конечно никому не пожелаешь. Оплата до сих пор не получена, а заказчица вообще потерялась и не заходит в сеть! Не рекомендую работать с данным заказчиком ни при каких условиях. Мария Станиславовна, директор Компании Школьник-Студент-Выпускник.