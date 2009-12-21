Глава диплома о налогах срочно

Необходимо выполнить курсовую работу по налоговому менеджменту. Срок выполнения 02.12.2009 Каждое задание должно быть подробно расписано. Оплата работы после ее проверки. Задания в прикрепленном файле!!! Жду предложений по цене!!!
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Глава 2. Современная практика учета и аудита единого социального налога на предприятии ООО «Ярус»
2.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия ООО «Ярус» (есть)
2.2. Учет и аудит единого социального налога на предприятии
2.3. Анализ единого социального налога в структуре налогов предприятия
Данные по предприятию вышлю исполнителю
Срок 28 ноября 11,00 мск
1100 руб, плагиат от75% и выше
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