Концепция «just-in-time»(1568)

Нужно написать курсовую работу по психологии на тему "Организация и проведение политических выборов" Практическая и теоретическая часть Обьем 30-35 страниц Подробности сообщу выбранному исполнителю. В течении недели нужно, чтобы вы предоставили краткое содержание и литературный обзор. Потом неделя ...