Концепция «just-in-time»(1568)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка135 просмотров
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Курсовая работа

срок 5.12.09

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Выберу исполнителя с положительными отзывами и по приемлимой цене

14 лет назад
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
elill
40 летАвстрия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$35
6 дней
Было приятно сотрудничать. Завтра клиент сдает работу преподавателю, надеемся все будет ок. Были небольшие сложности с оплатой, автор подождала. Спасибо. Будем сотрудничать еще. Мария Станиславовна, директор Компания Школьник-Студент-Выпускник.
Приятный в общении заказчик! преодолев сложности, оплата была произведена в полной мере и в соответствии с договорённостью. Спасибо за сотрудничество!