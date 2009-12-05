Концепция ”Кайдзен”

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка89 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Курсовая работа

срок 5.12.09

см. приложенный файл

Выберу исполнителя с положительными отзывами и по приемлимой цене

14 лет назад
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Diankina
56 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
14 лет назад
$30
7 дней