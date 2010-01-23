Мероприятия по повышению конкурентоспособности

$100
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен5 заявок271 просмотр
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Глава из диплома.

Необходимо провести на предприятии какие-то организационные, технологические и технические мероприятия.

(напр., совершенствование технологии производства, техническое перевооружение и т.д.), которые повысят конкурентоспособность продукции.

Затем нужно оценить прогнозируемый уровень конкурентоспособности продукции с учетом реализации предложенных мероприятий.

Расчитать социально-экономической эффективность от реализации комплекса мероприятий на предприятии по повышению конкурентоспособности продукции.

Предприятие выпускает складскую технику (подъёмники, электрокары).

Срок - 5 декабря.

14 лет назад
Leogorn
Леонид 
57 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$75
5 дней
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