Курсовая по информационным технологиям.

Пишите на [email protected], с пометкой "Технологические процессы машиностроительного производства" – вышлю методичку.
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Тема: "Новые информационные технологии в информационном обеспечении управления"
С практической частью (на примере предприятия)
объём - 40 стр.
Требования в приложении.
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