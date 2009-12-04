Курсовая по информационным технологиям.

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Тема: "Новые информационные технологии в информационном обеспечении управления"

С практической частью (на примере предприятия)

объём - 40 стр.

Требования в приложении.

14 лет назад
pepper11
Павел 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$60
2 дня
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