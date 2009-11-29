Объем - не определен

Срок: 29.11.2009 (до 22-00 по моск. времени)

Цена: договорная

Оплата – Яндекс, только после проверки (если такие условия не устраивают, не пишите, пожалуйста, в проекте, чтоб не терять ваше и мое время)

В предложении указывайте: цену и ваш ICQ

Заранее всем спасибо!