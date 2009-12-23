Написать 2 главу диплома по предпринимательству

$100
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Тема диплома :НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОПАРКОВ И ТЕХНОПОЛИСОВ В СОВРЕМЕННОМ ИННОВАЦИОННОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ.

Во 2-ой главе нужно подробно прописать анализ предпринимательской деятельности действующего Технопарка (наименование) и Технополиса (наименование). Подробно рассматреть сотрудничество действующего предприятия с технопарком и с технополисом .

Структура 2 главы:

2. Глава. Исследование деятельности технополиса и технопарка в современной России

2.1. Технопарк (на выбор), как связующее звено науки и бизнеса.

2.2. Сотрудничество (название предприятия) с технопарком.

2.3. Технополис (на выбор)

Заключение

На выполнение 5-7 дней.

14 лет назад
alexh74
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
127 отзывов
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$70
5 дней
Елена написала 2 главу диплома с учетом всех пожеланий научного руководителя, написала речь, огромное спасибо!!!
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