Написать 2 главу диплома по предпринимательству

Тема диплома :НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОПАРКОВ И ТЕХНОПОЛИСОВ В СОВРЕМЕННОМ ИННОВАЦИОННОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ.

Во 2-ой главе нужно подробно прописать анализ предпринимательской деятельности действующего Технопарка (наименование) и Технополиса (наименование). Подробно рассматреть сотрудничество действующего предприятия с технопарком и с технополисом .

Структура 2 главы:

2. Глава. Исследование деятельности технополиса и технопарка в современной России

2.1. Технопарк (на выбор), как связующее звено науки и бизнеса.

2.2. Сотрудничество (название предприятия) с технопарком.

2.3. Технополис (на выбор)

Заключение

На выполнение 5-7 дней.